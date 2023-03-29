Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане необходимо сформировать справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании первой сессии Парламента VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными. Весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется, наконец, полностью оцифровать», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет.

«Исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета», - сказал Президент.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.