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Налоговой амнистией воспользовались 98% субъектов МСБ в Туркестанской области

16 Января 2020 23:00
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Налоговой амнистией воспользовались 98% субъектов МСБ в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Налоговой амнистией в Туркестанской области воспользовались 98% субъектов МСБ, подпадающих под амнистию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий налоговую амнистию по списанию пени для субъектов малого и среднего бизнеса, при уплате ими суммы основного долга по налогам до конца 2019 года. По Туркестанской области под налоговую амнистию подпадали 10 718 субъекта среднего и малого бизнеса, которые по состоянию на 1 октября 2018 года имели налоговую задолженность в размере 354,7 млн тенге (недоимка - 231,8 млн тенге, пени - 122,8 млн тенге).

По состоянию на 1 января 2020 года органами государственных доходов Туркестанской области вынесены соответствующие решения и списана пеня в сумме 112 млн тенге по 10 454 налогоплательщикам, погасившим сумму основного долга в размере 177 млн тенге.

Таким образом, воспользовались налоговой амнистией 98% субъектов малого и среднего бизнеса.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Туркестанская область,
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