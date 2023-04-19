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Налоговая политика должна быть стимулирующей и гибкой – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 11:48
Налоговая политика должна быть стимулирующей и гибкой – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане имеется множество месторождений твердых полезных ископаемых, которые нецелесообразно и невыгодно разрабатывать экономически при текущем налогообложении. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Налоговые льготы следует переориентировать в основном на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологичного экспорта. Хотел бы, чтобы все поняли мою позицию: всю экономическую политику мы должны подчинить задаче диверсификации экономики, ее индустриализации и, в конечном счете, привлечения инвестиций. Акимы всех уровней должны повседневно думать о привлечении инвестиций и создании рабочих мест, а Правительство обязано им помогать в этом», - отметил Глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что налоговая политика должна быть стимулирующей и гибкой.

«Например, сегодня в Казахстане имеется множество месторождений твердых полезных ископаемых, которые при текущем налогообложении разрабатывать экономически нецелесообразно и невыгодно. Сырье просто лежит в земле, зачастую рядом с моногородами, хотя могло бы использоваться на благо граждан. Почему бы, по примеру сложных нефтегазовых месторождений, не облегчить для таких малорентабельных новых проектов налоговое бремя в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей, выполнение соцобязательств? Правительству нужно заняться этой работой и учесть ее при разработке новой налоговой политики», - добавил Президент.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить «социальный лифт» для предпринимателей.

Президент также заявил о том, что Казахстану необходимо перейти к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан.


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