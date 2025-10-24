Налоговая пауза: новые возможности для казахстанского бизнеса

Три года: много это или мало?



С приближением даты вступления в силу нового Налогового кодекса все чаще звучат вопросы предпринимателей. Возросло недовольство повышением ставки НДС и отменой отдельных налоговых режимов. Поэтому изменения внедряются не одномоментно, а постепенно, чтобы дать бизнесу возможность адаптироваться. Для начала было принято решение отказаться от налоговых проверок прошлых лет в отношении представителей малого бизнеса. В дальнейшем временные проверки и камеральный контроль проводиться не будут.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, этот шаг позволит предпринимателям постепенно адаптироваться к новым правилам.

— С 1 января мы начинаем новую жизнь с чистого листа. Налоговые проверки за 2023, 2024 и 2025 годы проводиться не будут. Для малого бизнеса это соответствует трёхлетнему сроку исковой давности. Кроме того, камеральные проверки, сверка отчётности или сопоставление с другими источниками данных также не будут проводиться. Однако есть одно исключение — доходы нерезидентов не подпадают под данный порядок, — отметил Биржанов в кулуарах Мажилиса.

Сколько предпринимателей смогут воспользоваться льготой?

В Казахстане зарегистрировано 2,38 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них реально работающих — 2,18 млн. Это немалый показатель и одновременно важный оплот экономики. Например, в текущем году доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте составила 39%: малый бизнес — 32%, средний — 7%. Таким образом, развитие этого сектора становится ключевым фактором экономической и социальной стабильности.

По мнению экономиста Бауржана Искакова, освобождение бизнеса от налоговых проверок усилит конкуренцию среди предпринимателей и положительно скажется на динамике развития регионов.

— Приостановка проверок — важный шаг в поддержку предпринимательской активности. Предприниматели, избавленные от излишних проверок, смогут создавать новые рабочие места и ускорять развитие своих регионов. Кроме того, временная остановка проверок позволит избавиться от административного давления. Отсутствие постоянного контроля даст возможность спокойно развивать свое дело, — уверен Бауржан Искаков.

Эксперт также отметил ряд проблем, с которыми предприниматели часто сталкиваются. По его словам, частые проверки и бумажная волокита прежде тормозили и время, и финансовые ресурсы бизнесменов. Теперь в течение трех лет они смогут сосредоточиться на повышении качества продукции, обновлении производства и расширении сфер деятельности. Это даст бизнесу передышку и стимулирует рост новых проектов и стартапов. Главное - предприниматели могут использовать эту возможность для развития, повышения локализации и усиления конкуренции с другими предпринимателями.

За три года число молодых предпринимателей выросло на 12%

Рост предпринимательства свидетельствует о том, что молодежь все активнее выбирает бизнес-деятельность. Экономика начинает переходить к росту, а уровень налоговых поступлений повышается. Если обратить внимание на показатели за 9 месяцев текущего года, то мы увидим следующие цифры:

налоговые поступления составили 9,95 трлн тенге;

налог на прибыль организаций — 2,9 трлн тенге;

налог на добавленную стоимость — 4,3 трлн тенге.

По имеющимся данным, общее число индивидуальных предпринимателей в Казахстане достигло 1,9 млн, из которых активными являются 95%. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост примерно на 6,1%. Будучи наиболее гибким сегментом экономики, они развивают различные отрасли. Большая часть сосредоточена в торговле — 36,4%, в сельском хозяйстве — 13,4%, и в прочих услугах — 15,5%. Проще говоря, две трети индивидуальных предпринимателей работают именно в этих сферах.

В условиях таких масштабов вполне оправдано предоставлять налоговые льготы именно этим направлениям. С наступающего года представители малого и среднего бизнеса также будут освобождены от камерального контроля. Это одна из мер поддержки, предусмотренных новым налоговым кодексом.

— Количество налоговых форм сократится на 30%. Виды налогов уменьшатся на 20%. Более того, предпринимателей, которые несвоевременно подают налоговую отчетность, будут освобождать от штрафных санкций. Контрольные функции сокращаются, при этом значительно возрастает роль помощи и консультирования, — рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Одной из особенностей новых правил является то, что если предприниматель погасит основную сумму налоговой задолженности до 1 апреля следующего года, он будет освобожден от уплаты начисленных пеней и штрафов. Однако это не означает полного отсутствия контроля. Специалисты могут инициировать проверку в случае возбуждения уголовного дела или по просьбе самого налогоплательщика.

Таким образом, если у предпринимателя была налоговая задолженность и он ее погасит, то штрафы и пени с него не взыскиваются. При этом процедура взыскания задолженности будет зависеть от ее размера:

если задолженность не превышает 20 МРП, налогоплательщику будет направлено уведомление;

если задолженность составляет до 45 МРП — будет вынесено предупреждение о необходимости ее погашения;

если задолженность превышает 45 МРП — будет инициирована процедура изъятия и продажи имущества.

Экономист Бауржан Искаков отметил, что отсутствие камерального контроля на рынке может иметь и отрицательные последствия для экономики.

— Разумеется существует риск, что некоторые предприниматели могут скрывать доходы, увеличится доля теневого оборота. В такой ситуации налоговые поступления могут снизиться, а честная конкуренция — нарушиться. Рынок без должного контроля может создавать препятствия для добросовестных предпринимателей и подрывать налоговую дисциплину. Тем не менее, главная задача защитить бизнес и сформировать открытую экономическую среду, основанную на доверии. Поэтому не стоит бояться изменений, а необходимо создавать условия для стабильного и справедливого развития экономики, — подчеркнул эксперт.

В последние годы государство активно внедряет цифровизацию налоговой системы, которая направлена прежде всего на профилактические меры. Например, если в казначейство поступают некорректные платежи или одному сотруднику начисляется чрезмерно высокая заработная плата, система автоматически фиксирует это и блокирует проведение платежей.

Личный кабинет — необходимое условие для цифровизации

Один из ключевых пунктов нового Налогового кодекса - предпринимателям не будут автоматически блокировать банковские счета. Как отметил министр финансов Мади Такиев, вместо автоматической блокировки будет введен формат предварительной камеральной проверки. Это позволит предпринимателям своевременно выявлять и исправлять ошибки без создания препятствий при ведении бизнеса.

— Вопрос заключается не просто в прекращении проверок, а в переходе к новому формату. Сегодня в мире активно развиваются цифровые системы контроля, которые широко применяются в предпринимательской среде. Онлайн-фискальные данные, автоматический налоговый анализ, использование больших данных (Big Data) для прогнозирования рисков — все это становится неотъемлемой частью современных систем. Очень важно адаптировать подобные технологии к нашей налоговой системе, — подчеркнул экономист Бауржан Искаков.

В рамках реформы цифровизации государство переходит к сервисной модели взаимодействия с налогоплательщиками. Все процедуры, включая запрос документов, подачу пояснений и отчетности, будут полностью осуществляться в онлайн-режиме через личный кабинет налогоплательщика.

— Внедряемые изменения значительно облегчат работу предпринимателей. Уменьшение объема налоговой отчетности и упрощение налоговых процедур позволит бизнесу сосредоточиться на развитии, а не на бумажной волоките. Отказ от автоматической блокировки счетов — важный шаг в сторону справедливого и прозрачного взаимодействия. Государство будет не препятствовать работе компаний, а помогать решать возникающие вопросы. Такие меры укрепят диалог между государством и бизнесом, и создадут благоприятный инвестиционный климат, — отметил министр финансов Мади Такиев.

Однако на этом реформа не заканчивается. В итоге можно констатировать, что экономические решения Правительства направлены на существенную поддержку предпринимателей. Новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с начала следующего года, значительно упростит налоговое администрирование. Итоговый успех будет зависеть от того, как будет организована разъяснительная работа среди бизнес-сообщества.