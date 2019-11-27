Налогоплательщиков разделили по категориям: как это повлияло на платежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты внедрения с 1 января 2019 года категорирования всех налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска подвели в Министерстве финансов РК, передает МИА «Казинформ».

Нормами Налогового кодекса предусмотрено неприменение способов и мер принудительного взыскания налоговой задолженности в отношении налогоплательщиков, отнесенных к низкой степени риска, что направлено на повышение налоговой культуры и степени доверия между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также стимулирование налогоплательщиков к самостоятельному погашению налоговой задолженности без применения со стороны налоговых органов мер принудительного взыскания.

Более того, согласно законодательству Республики Казахстан, в области пенсионного и социального обеспечения меры взыскания также не принимаются налоговыми органами к налогоплательщикам, отнесенным к низкой степени риска, в случае непогашения ими задолженности по социальным платежам (статья 28 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», статья 17 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», статья 31 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»).

Вместе с тем, как показывает практика, налогоплательщики, отнесенные к низкой степени риска, длительное время не погашают налоговую задолженность и задолженность по социальным платежам.Так, по состоянию на 1 ноября 2019 года, 60 385 налогоплательщиков, отнесенных к низкой степени риска, имеют налоговую задолженность на сумму 41,6 млрд.тенге, что составляет 12,1% от общереспубликанской суммы налоговой задолженности. При этом из вышеуказанного количества 48 218, или 80%, не погашают налоговую задолженность свыше одного месяца.Кроме того, 122 711 агентов, отнесенных к низкой степени риска, имеют задолженность по социальным платежам (47% от всех агентов, имеющих задолженность по социальным платежам), а сумма их задолженности составляет 1,6 млрд.тенге, или 26% от общей суммы задолженности по социальным платежам.

Следует отметить, что Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан направлялись сообщения в веб-приложение Кабинет налогоплательщика с информацией о том, что в случае непогашения налоговой задолженности и (или) задолженности по социальным платежам налогоплательщиками, отнесенными к низкой степени риска, более тридцати календарных дней, степень риска по таким налогоплательщикам будет пересмотрена.Однако 80 % налогоплательщиков, отнесенных к низкой степени риска и имеющих налоговую задолженность, не погашают ее более одного месяца, тем самым не исполняют главную обязанность налогоплательщика – своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и обязательные платежи в бюджет.

«Непогашение работодателем задолженности по обязательным пенсионным взносам приведет в будущем к заниженным размерам начисляемых пенсионных выплат, что, в свою очередь, вызовет массовые недовольства граждан», - подчеркивают в ведомстве.

Следует также отметить, что система обязательного социального страхования является важнейшим инструментом, обеспечивающим способность противостоять кризисным ситуациям, обеспечивая надежную защиту работающих граждан и их семьи от внезапных рисков (утрата трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы и т.д.). Несвоевременная или неполная уплата социальных отчислений плательщиками неблагоприятно отражается на размерах социальных выплат, назначаемых из АО «ГФСС», при наступлении случаев социального риска.Таким образом, непогашение налогоплательщиком налоговой задолженности и (или) задолженности по социальным платежам ставит под угрозу не только исполнение доходной части бюджета, но и получение гражданами республики медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, а также социальных пособий и выплат из фонда социального страхования.

В этой связи приказом первого заместителя Премьер-Министра – министра финансов от 12 ноября 2019 года № 1248 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 252» внесены изменения в Правила в части категорирования налогоплательщиков.

Так, в случае непогашения налоговой задолженности и (или) задолженности по социальным платежам налогоплательщиками, отнесенными к низкой степени риска, более тридцати календарных дней, степень риска по таким налогоплательщикам будет пересмотрена.Учитывая изложенное, в целях исключения фактов пересмотра степени риска Комитет рекомендует налогоплательщикам, отнесенным к низкой степени риска, самостоятельно и своевременно принимать меры по погашению налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам.