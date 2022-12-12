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Налогообложение доходов банков пересмотрят в Казахстане

12 Декабря 2022, 12:50
Налогообложение доходов банков пересмотрят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости снижения потребительского кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Это придаст им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, а не в высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику. Кроме того, предстоит «снизить градус» чрезмерного потребительского кредитования. К сожалению, неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге.

«Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать Закон «О реабилитации и банкротстве физических лиц». Помимо этого, необходимо более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. В некоторых странах на него введен полный запрет. Следует изучить этот опыт», - подчеркнул Глава государства.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.


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