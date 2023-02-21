РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:26, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Налоги за рекламу незаконно взимались с предпринимателей в Алматинской области

    None
    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Алматинской области выявлены факты незаконного взимания налогов органами государственных доходов за рекламу у субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В законе «О рекламе» четко определены виды реклам и к ним не относятся вывески. Однако, местные исполнительные органы направляли в фискальные органы сведения о наличии рекламы у субъектов бизнеса, в том числе в этот список включали и вывески. Подобные нарушения допущены в отношении 220 предпринимателей, по внесенному акту надзора прокуратуры на сегодняшний день уже более 60 предпринимателям незаконно оплаченные суммы выставлены на лицевые счета в виде переплаты», - проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.

    В надзорном органе разъяснили, что согласно пункту 1-1 статьи 11 закона «О рекламе», вывески не относятся к наружной рекламе и за них не начисляются налоговые платежи.


    Теги:
    Алматы Бизнес Налоги Происшествия, ЧС Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!