Налоги за рекламу незаконно взимались с предпринимателей в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Алматинской области выявлены факты незаконного взимания налогов органами государственных доходов за рекламу у субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В законе «О рекламе» четко определены виды реклам и к ним не относятся вывески. Однако, местные исполнительные органы направляли в фискальные органы сведения о наличии рекламы у субъектов бизнеса, в том числе в этот список включали и вывески. Подобные нарушения допущены в отношении 220 предпринимателей, по внесенному акту надзора прокуратуры на сегодняшний день уже более 60 предпринимателям незаконно оплаченные суммы выставлены на лицевые счета в виде переплаты», - проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном органе разъяснили, что согласно пункту 1-1 статьи 11 закона «О рекламе», вывески не относятся к наружной рекламе и за них не начисляются налоговые платежи.