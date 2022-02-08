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Налоги на майнинг мы повысим - Касым-Жомарт Токаев

8 Февраля 2022 13:59
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Налоги на майнинг мы повысим - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить налоги на майнинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Президент заявил, что необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, тщательно изучить договоры, на основании которые получены техусловия, а также другие аспекты их деятельности. О выполнении поручения он попросил доложить до 15 марта.

«Еще раз обращаю внимание: государство не против «белого» майнинга, но те, кто хотят работать в данной сфере, должны иметь лицензии, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты «зеленой» энергетики. Налоги на майнинг мы тоже повысим. Текущая ставка - 1 тенге за киловатт мощности - ничтожно мала. Поручаю Правительство проработать кратное увеличение данного налога, причем в кратчайшие сроки», - обратился Глава государства во время расширенного заседания Правительства.

В этой связи Глава государства поручил разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга.

«Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля», - поручил Президент.

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#Президент Казахстана   #Налоги   #Криптовалюта   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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