Налог на заработок за рубежом: что нужно знать казахстанским студентам

Казахстанские студенты, которые обучаются за рубежом, могут работать в свободное от учебы время и получать доход. В некоторых случаях при этом им не нужно платить налог в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Согласно информации Комитета, гражданин Казахстана, который обучается за рубежом, считается резидентом Казахстана. Если резидент Казахстана работает и получает доход в иностранном государстве и платит там налоги, он не обязан уплачивать индивидуальный подоходный налог в Казахстане.

Эта норма предусмотрена пунктом 1 статьи 638 и статьей 303 Налогового кодекса РК.

При этом должны соблюдаться два основных условия:

документальное подтверждение. Необходимо иметь официальный документ, подтверждающий уплату налогов за рубежом;

ограничение по ставке. Сумма налога, уплаченного за рубежом, должна соответствовать ставке индивидуального подоходного налога, установленной законодательством Казахстана, то есть 10%.

Таким образом, данное правило позволяет гражданам, которые уже уплатили налоги за рубежом, избежать двойного налогообложения.

Ранее стало известно, какой штраф грозит казахстанским студентам за несданную декларацию о доходах за рубежом.