Какой штраф грозит казахстанским студентам за несданную декларацию о доходах за рубежом

Граждане Казахстана должны были сдать декларацию за доходы, заработанные в прошлом году, до 15 сентября текущего года. От такого требования не освобождаются и студенты, обучающиеся за рубежом. А в случае непредставления декларации либо ее задержки предусмотрена административная ответственность, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в ответе на официальный запрос информационного агентства Kazinform сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

По данным Комитета, в период обучения, прохождения стажировки или практики за рубежом гражданин Казахстана считается резидентом. А находящийся за рубежом резидент не освобождается от налогов.

Напомним, ранее мы писали, что студент, обучающийся за рубежом, должен подать декларацию в следующих случаях:

если по состоянию на 31 декабря 2025 года на счетах в зарубежных банках имелись денежные средства на общую сумму, превышающую 1000 МРП, то есть 3,9 млн теңге;

если имеется имущество, зарегистрированное за рубежом. К нему относятся недвижимость, транспорт, доля в бизнесе, ценные бумаги и цифровые активы;

если был приобретен актив стоимостью более 20000 МРП, то есть 78,6 млн теңге.

При наличии одного из этих условий казахстанский студент, получающий образование за рубежом, должен был наравне со всеми сдать декларацию до 15 сентября.

А для тех, кто ее не сдал или задержал, предусмотрена административная ответственность.

— Представление декларации после установленного срока считается несвоевременным представлением налоговой отчетности. В таком случае, согласно части 1 статьи 272 Кодекса об административных правонарушениях, выносится предупреждение. А если данное правонарушение будет совершено повторно в течение одного года после применения административного взыскания, в соответствии с частью 2 статьи 272 КоАП, налагается штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, — сообщили в Комитете государственных доходов.

Стоит отметить, что даже если установленный срок подачи декларации истек, граждане имеют право сдать ее с опозданием. Следовательно, подход «срок прошел, теперь можно расслабиться и не сдавать» может привести к административной ответственности.

О том, кому нужно сдать декларации и какие штрафы могут грозить казахстанцам, можно прочитать здесь.