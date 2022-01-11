Наличие воинского билета сейчас не вызывает чувство гордости у молодежи – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всем обществом стоит задуматься о том, как мотивировать нашу молодежь на исполнение воинского долга. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть еще одна проблема, которая требует особого внимания. Многие наши молодые граждане избегают вступления в ряды армии, исполнения воинского долга. Сейчас наличие воинского билета не вызывает чувство гордости у молодых и не считается признаком служения Родине. Служить в рядах армии, работать в правоохранительных органах - особая миссия. Это осознанный выбор граждан, решивших трудиться во благо Родины. Всем обществом стоит задуматься о том, как мотивировать нашу молодежь на исполнение воинского долга», - сказал Президент РК.

В своей речи Глава государства отметил, что мы сильный народ, в нашей истории мы пережили немало жестоких времен, голода и других бед.

«Трагические события последних дней стали еще одним испытанием для нас. Мы их преодолеем и станем сильным государством», - добавил Касым-Жомарт Токаев.