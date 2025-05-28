На краю пустыни: какие села Атырауской области могут исчезнуть под песками

Особенно остро вопрос стоит в селах, расположенных на территории районов Исатай, Курмангазы, Кызылкогинского и Жылыойского.

Эту информацию подтвердили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области. Согласно предоставленным данным, мероприятия по защите населенных пунктов от песчаной подвижки ведутся на постоянной основе с 2019 года.

— В частности, в период с 2019 по 2025 годы проводятся работы по остановке песчаного движения на общей площади 76,5 гектара в населённых пунктах Жылыойского, Кызылкогинского, Исатайского и Курмангазинского районов. По проекту, приживаемость саженцев саксаула составляет 40%, — сообщили в ведомстве.

Согласно официальной информации, в 2019 году в селе Тайсойган Кызылкогинского района работы по остановке песчаной подвижки были выполнены на площади 3,2 гектара.

В 2020–2021 годах аналогичные мероприятия были проведены на территории села Майкомген Жылыойского района — на 6 гектарах, а в 2021–2022 годах вдоль канала Кобяков-Забурын в этом же районе — на участке площадью 7,9 гектара.

Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области

Одним из населенных пунктов, находящихся под реальной угрозой песчаной подвижки, является село Уштаган, расположенное в приграничном с Российской Федерацией Курмангазинском районе Атырауской области. Население здесь немногочисленно.

В этом году село отмечает 110-летие со дня основания. В нем проживает более 140 семей, основной источник дохода которых — животноводство.

Песчаные насыпи, окружающие жилые дома, растянулись примерно на 5 километров в длину и 2 километра в ширину. Песок неуклонно движется, местами образуя высокие холмы у самых построек. Особенно остро проблема ощущается для семьи Ережеповых, живущей на окраине села, где песок уже представляет собой прямую угрозу.

— Село — это колыбель казахского народа. Здесь хорошие пастбища для скота, подземные источники пресной воды, проведена газовая линия. Один из наших сыновей занимается животноводством. Но нас беспокоят два серьёзных вопроса: во-первых, угроза со стороны песка, а во-вторых — состояние дороги до районного центра, — делится жительница села Балганым Капанкызы.

По данным областного управления природных ресурсов, в 2021 году был проведён анализ необходимости проведения работ по остановке песчаной подвижки на площади 33,8 гектара в окрестностях села Уштаган.

В 2022–2023 годах здесь уже были высажены саженцы саксаула на площади 10 гектаров.

Аналогичные мероприятия в прошлом году начались и в селе Нарын Исатайского района. В этом году высадка саженцев саксаула продолжается на площади 8 гектаров с целью предотвратить дальнейшее распространение песчаных масс.

С прошлого года высадка саксаула началась также вблизи ряда сёл Кызылкогинского района. Угроза заноса песком нависла над такими сёлами, как Сагыз, Буйрек, Караколь, Жаскайрат и Карабау.

В связи с этим на территории указанных населённых пунктов были проведены защитные работы на общей площади 32,4 гектара: в селе Сагыз — 11,5 га, в Буйреке — 0,5 га, в Караколь — 14 га, в Жаскқайрате — 0,45 га, и вблизи села Карабау — 6 гектаров.

Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области

По словам акима сельского округа Кызылкогинского района Зейноллы Шаликова, выполнение работ по борьбе с песчаной подвижкой в селе Карабау было поручено ТОО «Еділ-Строй Сервис». Общая стоимость проекта составляет 647 миллионов 981 тысячу 499 тенге.

Село Карабау — одно из исторически значимых в районе. В период с 1952 по 1959 годы оно являлось административным центром Кызылкогинского района.

В настоящее время центр района находится в селе Миялы, которое расположено примерно в 80 километрах от Карабау. В округе проживает более одной тысячи человек.

Песчаная подвижка в селе Исатай Исатайского района началась более десяти лет назад. Сейчас здесь живёт около 300 человек. Работы по остановке песка начались в 2019 году.

С тех пор высаженные саженцы саксаула уже достигли двух метров в высоту.

В 2021–2022 годах на площади 9 гектаров были высажены саженцы саксаула, призванные сдерживать песок, переносимый ветром.

По словам жителя села Исабая Гинуллина, высаженные саженцы саксаула нередко оказываются без должного ухода.

— Саженцы саксаула должны укорениться, но за ними никто не следит. Поэтому они не успевают пустить корни. Очень надеемся, что в будущем этому вопросу будет уделено внимание, — говорит он.

Стоимость проекта по защите села Исатай от песчаной подвижки составляет 600 миллионов тенге. На сегодняшний день освоено 340 миллионов тенге.

Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области

Жители села Майкомген Жылыойского района также ежегодно сталкиваются с угрозой заноса песком.

По словам акима сельского округа Нуржарыка Сауытова, начиная с 2022 года, жители неоднократно поднимали вопрос об уборке песка с улиц.

— В прошлом году мы начали очищать село от песка. По просьбам жителей из придомовых территорий было вывезено 5,5 тысячи тонн песка. В работах участвовали 8 рабочих и 6 единиц техники. Было совершено 550 рейсов груженой песокм техники, — рассказал Нуржарык Сауытов.

Восстановят ли природу нефтяные компании в Атырауской области — читайте по ссылке.