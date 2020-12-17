Накопленный за годы независимости запас прочности позволяет с уверенностью смотреть в будущее - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Накопленный за годы независимости запас прочности, а также фактор огромного стратегического опыта Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который продолжает помогать своими советами руководству страны в это сложное время, позволяют с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее. Такое мнение выразила эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева Амина Жарылгапова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 декабря в Казахстане отмечается главный национальный праздник страны – День независимости Казахстана. Именно в этот день в 1991 году Верховный Совет Казахской ССР принял Закон «О независимости и суверенитете государства». Ежегодно в этот день в стране проходят праздничные мероприятия. Однако в этом году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, а потому изменился и формат проведения торжеств. Тем не менее это очередная возможность вспомнить о роли независимости в становлении нашего государства. Казахстанский народ прошел через многие испытания и знает цену свободе. Почти 30 лет эпохи независимости неразрывно связаны с именем Нурсултана Назарбаева - Первого Президента Казахстана. Именно на годы президентства Назарбаева пришлись ключевые моменты формирования системы управления государством», - сказала эксперт.

В качестве основных достижений Первого Президента во внутренней политике эксперты чаще всего называют строительство государственности, причем государственности с нуля.

«Развал Советского Союза стал испытанием как для граждан, привыкших к определенному укладу жизни в коммунистической стране, так и для государств, которые вновь обрели свою независимость. Суверенитет был получен, однако страна находилась в глубоком кризисе. Руководству страны во главе с Первым Президентом предстояло одновременно решать разноплановые задачи: поднимать экономику, обеспечить стабильность в обществе, устанавливать связи с внешними партнерами. Фокус на строительство сильных государственных институтов стал одним из решающих факторов в развитии страны. Важным шагом стало принятие Конституции Казахстана 28 января 1993 года на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва. 309 из 312 депутатов проголосовали «за». Это был исторический момент принятия первого основополагающего закона страны. Однако Конституция 1993 года нуждалась не просто в доработке, но пересмотре многих положений, а потому в 1995 году был проведен общенациональный референдум», - отметила Амина Жарылгапова.

Было проведено более 33 тысяч обсуждений, в которых приняли участие более 3 млн граждан. В итоге из 18 подготовленных вариантов конституций была выбрана та, что действует по сей день.

«Благодаря новой Конституции был урегулирован целый ряд важнейших вопросов развития страны. Среди них и языковой вопрос. Казахский язык, наконец, получил статус государственного, при этом русский язык занял особое место как в юридическом, так и в общественном плане, став официальным. Отдельно необходимо сказать о создании новой модели экономики. На заре независимости Казахстан находился в глубочайшем экономическом кризисе. В 1992 году гиперинфляция превышала 2500%. Возникла острая необходимость в выработке эффективной денежно-кредитной политики. Уже 15 ноября 1993 года Указом Президента была введена национальная валюта тенге. Удалось снизить темпы инфляции с 2265% в 1993 году до 60% в 1995 году», - прокомментировала эксперт.

Начались процессы приватизации, реформирования банковской системы, реализации программ, направленных на повышение уровня доходов населения. В результате, уже к 2012 году под руководством Нурсултана Назарбаева национальная экономика в рамках реализации Стратегии «Казахстан - 2030» вошла в 50 крупнейших экономик планеты по объему ВВП.

«Особое значение в течение всех последних 30 лет независимости уделялось развитию человеческого капитала – главного драйвера роста любой современной развитой экономики. Символом политики в сфере человеческого капитала стала учрежденная Елбасы стипендиальная программа «Болашак», благодаря которой тысячи казахстанцев получили возможность обучиться в лучших университетах по всему миру. Наконец, любые коренные изменения были бы невозможны без межэтнического мира и стабильности. Понимая важность этого фактора, по инициативе Первого Президента в 1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана, которая представляет собой консультативно-совещательный орган по выработке и реализации политики в межнациональной сфере», - подчеркнула Амина Жарылгапова.

В результате в Казахстане сложилась уникальная на постсоветском пространстве ситуация, когда представители 130 этносов проживают рядом друг с другом в мире и согласии.

«Казахстан в силу своего географического расположения представляет геополитический интерес для всех глобальных игроков в лице России, Китая и США, а также крупных региональных держав. Было важно выстроить такие отношения с внешним миром, когда относительно небольшая по населению и экономике страна смогла бы занять достойное место в иерархии международных отношений. Осложняло процесс то, что в 1991 году Казахстан стал обладателем не только своей независимости, но и доставшегося в наследство от СССР 4-го крупнейшего ядерного арсенала в мире. Антиядерная политика стала одной из первых важных направлений во внешней политике Елбасы, которая обеспечила Казахстану безопасность. Казахстан стал первой страной в мире как в добровольном отказе от ядерного оружия, так и закрытии одного из крупнейших в мире испытательных ядерных полигонов - Семипалатинского. Это стало началом известной миротворческой политики Первого Президента», - сказала эксперт.

По ее словам, другой отличительной особенностью Казахстана на международной арене стала выстраиваемая им многовекторная политика. Казахстан стал позиционировать себя в качестве нейтральной стороны в возникавших межстрановых конфликтах, предлагая себя в качестве посредника. Знаковыми для Казахстана и всего мира стали усилия Казахстана в урегулировании сирийского кризиса, напряженностей между Турцией и Россией, содействие в решении иранской ядерной проблемы.

«Именно при президентстве Назарбаева Казахстан также стал одним из центров международного диалога высокого уровня. В 2010 году Казахстан принимал на своей земле саммит ОБСЕ, в 2011 году - 7-ые Зимние Азиатские игры, в 2017 году выставку ЭКСПО и др. С 2003 года в столице Казахстана проходит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, инициированный Первым Президентом РК. За все эти годы было проведено в общей сложности 6 съездов, в ходе которых представители всех мировых конфессий имели возможность на нейтральной площадке обсудить самые актуальные глобальные проблемы. В 2015 году участие в мероприятии приняли свыше 80 делегаций из 42 стран мира. Все эти достижения стали возможными благодаря неустанному труду народа Казахстана под руководством Первого Президента», - прокомментировала А. Жарылгапова.

Оглядываясь назад на пройденный путь, по ее мнению, можно сказать, что за последние 30 лет Казахстан успешно и достойно преодолел не один кризис и неизменно выходил победителем.

«В 2020 году страна стоит перед новыми серьезными вызовами, с которыми столкнулся весь мир. В этих условиях нет недостатка в негативных и алармистских прогнозах. Однако накопленный за годы независимости запас прочности, а также фактор огромного стратегического опыта Первого Президента, который продолжает помогать своими советами руководству страны в это сложное время, позволяют с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее», - заключила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Амина Жарылгапова.