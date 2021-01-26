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Наказывать за расхождение реальных параметров интернета от заявленных поручил Президент РК

Автор:  
Серик Сабеков
26 Января 2021, 14:00
Наказывать за расхождение реальных параметров интернета от заявленных поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил низкую скорость и надежность интернета в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казнформ».

«Еще одна проблема населения – низкая реальная скорость и надежность интернета. Со стороны операторов связи идет постоянное обновление тарифных планов в сторону увеличения. При этом скорость и реальное качество интернет связи остаются далеки от декларируемых», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

В связи с этим Глава государства дал поручение по защите прав потребителей.

«Проработать вопрос защиты прав потребителей в этой сфере и внедрения ответственности за значительное расхождение реальных параметров от заявленных», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


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