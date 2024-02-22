Наказывать IT-администраторов за утечку данных планируют в Казахстане

В Казахстане планируют разработать пакет поправок в законодательство и ввести ответственность IT-администраторов за утечку данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В среднесрочном периоде, в этом году мы хотим подготовить совместно с депутатами еще один пакет поправок, который будет касаться защиты персональных данных и отдельных вопросов кибербезопасности. В частности мы отмечаем такой важный момент в своей деятельности, что возрастает роль так называемых суперадминистраторов. Это те администраторы, технические специалисты, которые есть у каждой системы. Так вот эта роль в достаточной степени сейчас не урегулирована, и такой специалист имеет полную власть над всеми данными, которые ему по работе достались, — сообщил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов во время онлайн-трансляции на официальной странице ведомства в Instagram.

Он отметил, что в обновленном законодательстве будет полностью прописано, что должен и что не должен делать IT-администратор. Также будут определены технические аспекты контроля за их деятельностью.

— Утечки могут происходить из-за того, что есть такие люди с безграничным доступом, в том числе и в преступных целях использующие свое служебное положение, — пояснил спикер.

Добавим, одним из последних резонансных случаев утечки данных стало распространение личной информации студенток Казахского национального университета имени аль-Фараби. Помимо ФИО девушек, там были их ИИН, сотовые номера и медицинские данные, а также информация о том, кто из них вирго (девственница), а кто уже нет.

В Алматы было начато досудебное расследование по распространению персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что взял этот вопрос на личный контроль.