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    21:53, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Накажут ли вайнеров за рекламу финансовой пирамиды в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли привлекать блогеров, вайнеров к ответственности за рекламу финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» в Алматы, ответил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер в ходе прямого эфира ответил, что данное уголовное дело расследуется в департаменте полиции города.

    «На сегодня под стражей находится четыре человека, пятый фигурант под домашним арестом. Буквально недавно мы задержали директора ТОО «Mudarabah Capital». Есть другие фигуранты по этому уголовному делу. В отношении них работа в настоящее время продолжается. Есть определенные ограничения, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, где я не могу разглашать данные досудебного расследования. Я думаю, что в течение этого месяца мы дадим правовую оценку каждому участнику, кто занимался рекламированием, сбором денежных средств. Нужно немного времени», - ответил в ходе прямого эфира Рустам Абдрахманов.

    Ранее Рустам Абдрахманов сообщил, что 40-летний владелец компании «Mudarabah Capital» задержан в Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды. В рекламе данной компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео было опубликовано на странице замначальника полиции.

    Также летом сообщалось о задержании еще одного соучастника крупной финансовой пирамиды.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы Финансовая пирамида
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