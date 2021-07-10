Наказать виновных в ситуации с неплановой остановкой АНПЗ поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил наказать виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для полной обеспеченности ГСМ в 2018 году завершена модернизация трех НПЗ. Вот здесь у нас большая проблема. Потрачено более 2 трлн тенге, в качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 20 дней. А полная остановка заводов будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов, сроки проведения и количество аварийных остановок не снизились. Как следствие, возникает дефицит и резкий рост цен на ГСМ», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Главы государства, с начала года цены на топливо выросли уже на 13%.

«В южных регионах вынуждены отпускать ГСМ по талонам. При этом, все три НПЗ частично или полностью государственные. Минэнерго и «Самрук-Казын», в частности, КМГ, должны были жестко контролировать ситуацию, поэтому вам поручается решить вопросы увеличения межремонтных интервалов НПЗ и создания демпферов для снижения колебания цен», - отметил Президент.

«Правительству поручается совместно с «Самрук-Казына» принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой АНПЗ. Здесь вообще полный непорядок, мягко выражаясь. Это проблема АНПЗ. В работе казахстанских НПЗ очень много серых схем, связанных с отмыванием средств. Агентство финмониторинга, Счетный комитет должны приступить к работе и доложить о ее результатах в первой декаде сентября», - заключил К. Токаев.