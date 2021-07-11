Наказать ответственных за неисполнение показателей по местному содержанию поручил Президент РК
«Акимы не раз докладывали о достижении установленных показателей по местному содержанию. Однако проверка достоверности этих данных, проведенная по моему поручению, показала гораздо менее радужную картину. Во-первых, выявлен низкий уровень местного содержания в закупках государственных органов. При увеличении объема закупа на 1,7 триллиона тенге доля отечественных товаров, работ и услуг снизилась на 0,2 %, составив 41,4 %», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Во-вторых, по словам Главы государства, акиматы регионов продолжают предоставлять завышенные данные.
«Мое поручение по обеспечению местного содержания не выполняется. В рамках борьбы с кризисом расходуются деньги бюджета и Национального фонда. Это необходимое решение. Подчеркиваю, необходимое решение. Но одно из ключевых условий – перераспределение этих средств внутри национальной экономики. Пока это достигается далеко не в полной мере», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Было отмечено, что в рамках Дорожной карты занятости доля местного содержания составила 71,7 % при заявленных акиматами 92,6%.
«Поручаю Правительству до 1 августа разобраться в ситуации и наказать ответственных лиц. Правительство должно обеспечить качественный мониторинг достижения плановых показателей по местному содержанию в этом году», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.
С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.