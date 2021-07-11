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    19:33, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Наказать ответственных за неисполнение показателей по местному содержанию поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство должно обеспечить качественный мониторинг достижения плановых показателей по местному содержанию в этом году. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимы не раз докладывали о достижении установленных показателей по местному содержанию. Однако проверка достоверности этих данных, проведенная по моему поручению, показала гораздо менее радужную картину. Во-первых, выявлен низкий уровень местного содержания в закупках государственных органов. При увеличении объема закупа на 1,7 триллиона тенге доля отечественных товаров, работ и услуг снизилась на 0,2 %, составив 41,4 %», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Во-вторых, по словам Главы государства, акиматы регионов продолжают предоставлять завышенные данные.

    «Мое поручение по обеспечению местного содержания не выполняется. В рамках борьбы с кризисом расходуются деньги бюджета и Национального фонда. Это необходимое решение. Подчеркиваю, необходимое решение. Но одно из ключевых условий – перераспределение этих средств внутри национальной экономики. Пока это достигается далеко не в полной мере», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Было отмечено, что в рамках Дорожной карты занятости доля местного содержания составила 71,7 % при заявленных акиматами 92,6%.

    «Поручаю Правительству до 1 августа разобраться в ситуации и наказать ответственных лиц. Правительство должно обеспечить качественный мониторинг достижения плановых показателей по местному содержанию в этом году», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.

    С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Акимат Экономика
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