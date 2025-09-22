Накануне Дня города в Алматы родилась тройня

21 сентября в родильных домах Алматы на свет появились 69 малышей — 32 мальчика и 37 девочек.

Молодые мамы поделились, что теперь этот праздник станет для их семей самым главным в году, они будут отмечать его вместе с Алматы и со своими детьми. Управление общественного здравоохранения города сообщает, что все малыши и их мамы чувствуют себя хорошо.

Фото: акимат Алматы

Незадолго до праздника в Городском перинатальном центре произошло редкое и радостное событие — родилась тройня.

На свет появились мальчик весом 1968 граммов и ростом 42 сантиметра, девочка весом 1648 граммов и ростом 40 сантиметров и еще одна девочка весом 1699 граммов и ростом 41 сантиметр. Беременность наступила благодаря государственной программе поддержки ЭКО «Аңсаған сәби».

Фото: акимат Алматы

По медицинским показаниям роды были проведены в экстренном порядке на 32-й неделе. Маме малышей 30 лет. Около четырех утра команда специалистов перинатального центра оперативно мобилизовалась. Благодаря слаженной работе врачей кесарево сечение прошло успешно. Сразу после рождения дети получили помощь в отделении реанимации новорожденных, а затем были переведены в отделение патологии.

