    22:44, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    На каком этапе находится проект газовой ветки Актобе — Костанай

    В настоящее время проект находится на стадии проработки ключевых проектных решений с учётом региональных объемов потребления газа, передает корреспондент агентства Kazinform .

    газ, газопровод
    Фото: акимат Астаны

    Как отмечается в ответе нацкомпании QazaqGaz, дополнительно ведется согласование окончательных документов с катарским инвестором. Стороны вырабатывают взаимно выверенные подходы к реализации проекта с производственной точки зрения, исходя из потребностей Костанайской области.

    Начало реализации проекта ожидается после завершения переговоров с инвестором, заключения основных соглашений, достижения договоренностей по ключевым параметрам и согласования со всеми заинтересованными сторонами.

    Напомним, о строительстве газопровода стало известно в ноябре 2023 года.

    Проект включен в меморандум о партнерстве с Катаром.

    Теги:
    Регионы Казахстана Газопровод Костанайская область Актобе Костанай Газ
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
