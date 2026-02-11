На каком этапе находится проект газовой ветки Актобе — Костанай

Как отмечается в ответе нацкомпании QazaqGaz, дополнительно ведется согласование окончательных документов с катарским инвестором. Стороны вырабатывают взаимно выверенные подходы к реализации проекта с производственной точки зрения, исходя из потребностей Костанайской области.

Начало реализации проекта ожидается после завершения переговоров с инвестором, заключения основных соглашений, достижения договоренностей по ключевым параметрам и согласования со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, о строительстве газопровода стало известно в ноябре 2023 года.

Проект включен в меморандум о партнерстве с Катаром.