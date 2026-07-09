Наивысший уровень опасности из-за ливней объявлен в Пекине

В ряде районов китайской столицы объявлен наивысший уровень опасности из-за экстремальных осадков, которые ожидаются 10 и 11 июля, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Максимальный, «красный» уровень опасности введен в столичных районах Миюнь, Хуайжоу, Шуньи, Фаншань и Пингу. По прогнозам синоптиков, местами всего за шесть часов может выпасть более 150 мм осадков, а суточная норма превысит 200 мм.

Штаб по борьбе с наводнениями также выпустил предупреждение для горожан. Из-за высокого риска паводков власти уже с 13:30 9 июля ввели в Пекине второй уровень экстренного реагирования.

– Жителям рекомендуется внимательно следить за изменениями прогноза погоды, штормовыми предупреждениями и официальной информацией о мерах безопасности. Также горожан просят сократить поездки, избегать опасных зон и соблюдать осторожность, – говорится SMS-оповещении для жителей города.

Ранее сообщалось, что на юге Китая в результате наводнений погибли четыре человека, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.