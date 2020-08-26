Наиболее правильно идея социального государства отражена в Конституции РК среди стран СНГ – профессор из Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор Кыргызского государственного юридического университета Нургуль Атабекова рассказала о некоторых особенностях Конституций стран СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституционное закрепление социального характера государства можно наблюдать в конституциях многих государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ): Основной Закон России 1993 года в ст. 7 закрепил идеологию социального государства, согласно которой «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», - сказала Нургуль Атабекова, выступая на международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Конституции РК.

Спикер добавила, что Конституция Республики Беларусь в ст. 1 провозглашает «Республика Беларусь – социальное правовое государство».

В конституционной характеристике Республики Армения, отраженной в ст. 1 Основного Закона, присутствует определение «социальное».

«Наиболее правильно, по нашему мнению, идея социального государства отражена в Конституции Республики Казахстан «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы», поскольку не констатирует наличие социального государства, что априори не соответствует действительности, а отражает стремление к построению такового», - подчеркнула Нургуль Атабекова.

Он также отметила, что в ст. 1 Конституции Республики Таджикистан закреплено «Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспечивающие права человека» .

В ст. 1 Конституции Украины наряду с другими определениями утверждается и социальный характер государства: «Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством» .

«Как видно, 7 из 12 стран СНГ, в том числе и Кыргызская Республика констатируют государство в качестве социального. Кроме того в преамбуле Конституции Грузии утверждается идея социального и правового государства», - резюмировала эксперт.



