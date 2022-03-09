Наиболее острые проблемы казахстанских семей озвучила эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие потребности казахстанцев можно удовлетворить на уровне местных исполнительных органов. Таким мнением поделилась руководитель Центра по изучению института семьи Казахстанского института общественного развития Айгуль Ракишева, комментируя новый Указ Президента РК о проведении встреч акимов с населением. Подробнее о том, что беспокоит казахстанские семьи, она рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Какие проблемы в казахстанских семьях на сегодняшний день наиболее острые?

- Самые острые проблемы связаны, прежде всего, с социально-экономическим положением казахстанских семей. К примеру, результаты социологических исследований по многодетным семьям, проведенные нашим Центром, показали, что большинство многодетных семей имеют невысокое материальное положение. Основным источником дохода для них является заработная плата, пособия, социальные выплаты и другое. Почти половина опрошенных (46,8%) утверждает, что денег хватает только на самое необходимое. Больше трети респондентов (35,5%) сталкиваются с проблемами экономического характера при покупке бытовой техники, только около 2% многодетных семей не имеют экономических проблем и при желании могут себе позволить купить жилье или автомобиль.

Анализ потенциала многодетных родителей в инвестировании детей показал, что абсолютное большинство многодетных родителей не ведут накопление денежных средств на образование детей по причине нехватки средств (75,8%).

Анализ результатов другого социологического исследования по сельским семьям показал, что сельские семьи волнуют три главные проблемы: материальные (низкая зарплата, нехватка денег) - 50,1%, жилищно-бытовые условия (31,7%) и проблемы с трудоустройством (14,6%).

Основным источником дохода для большинства сельских семей является заработная плата – более половины всех опрошенных (63,5%), на доходы от личного подсобного хозяйства живут 13,8% респондентов. У 5,9% основной источник – доход от собственной предпринимательской деятельности. В случае потери основного источника дохода более половины сельских семей не имеют сбережений и смогут прожить без заработка не более месяца. В подобной ситуации каждый пятый респондент сможет использовать сбережения и прожить до трех месяцев. Только 5,9% респондентов смогут использовать свои сбережения, не имея основного источника дохода, в течении 6 месяцев. Не имеют возможности делать накопления 77,6% респондентов из сельских семей, при этом 1,6% из них постоянно живут в долг. У 11,8% респондентов денег хватает только на приобретение продуктов питания, но уже не остается на оплату коммунальных услуг. Самая многочисленная группа респондентов – 64,2% – может приобретать только необходимые продукты и одежду, оплачивать коммунальные услуги.

Конечно же, есть и другие не менее острые проблемы. Они связаны с качеством воды, состоянием автомобильных дорог, благоустройством территорий.





- Как Вы думаете, помогут ли регулярные встречи акимов с населением решить проблемы?

- Думаю, все зависит от характера встреч: будут ли они проводиться формально для «галочки» или действительно аким будет нацелен на конкретный результат, направленный на решение проблемных вопросов казахстанских семей. Конечно, надо понимать, что не все вопросы сможет решить аким, но все же многие потребности населения можно удовлетворить на уровне местных исполнительных органов.





- Каким образом эти встречи могут повлиять на общее самочувствие казахстанцев в свете российско-украинского конфликта и его влияния на жизнь простых казахстанцев?

- Невозможно быть равнодушными в такой ситуации. Конечно же, российско-украинский конфликт волнует наших граждан. Многие не могут оставаться в стороне, искренне переживают, проводят антивоенные митинги, организовывают гуманитарную помощь. Урегулировать данный конфликт необходимо исключительно мирным путем через ведение переговоров. Как встречи с акимами могут повлиять на самочувствие и жизнь казахстанцев? Думаю, в их руках есть необходимый набор полномочий и инструментов, чтобы сделать жизнь казахстанцев чуть лучше. Регулярные встречи акимов с населением позволят: слышать и получать обратную связь от граждан, выявлять проблемные зоны, понимать в каком направлении необходимо продолжать деятельность акиматов, организовать банк идей от активных граждан и способствовать их вовлечению в решение некоторых проблем (к примеру, по благоустройству общественных пространств), а также информировать население о проводимой политике государства в отношении принятых мер по решению волнующих их проблем.





Напомним, 3 марта Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О проведении встреч акимов с населением».