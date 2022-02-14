Наиболее опасные зимой водоемы назвали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территории Алматы имеются 10 водоемов, представляющих угрозу в зимний период. Об этом сообщили в ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алатауском районе – это озеро в мкр. Томирис , пруд в мкр. Карасу, пруд в мкр. Байбесык.
В Жетысуском районе – Первомайские пруды в мкр. Кемел.
В Медеуском районе – безымянный водоем в мкр. Колсай, озеро Юннатское в мкр. Сулусай.
В Турксибском районе – аэропортовское озеро, заводи реки Карасу, озеро Пархач, пруд в мкр. Кайрат.
В пресс-службе ДЧС отметили, что с наступлением холодов некоторые граждане забывают, что тонкий лед бывает очень коварен. Дети, оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, играют на берегу, а иногда и катаются на льдинах водоемов.
Чтобы не допустить гибели и травмирование на водоемах в зимний период, сотрудниками ДЧС, совместно спасателями РОСО, проводится мониторинг и патрулирование водоемов. К спасателям присоединился и патруль Национальной гвардии РК, задействовано более 40 человек.
Во время мониторинга рыбаков не было выявлено. С жителями района, проводящими досуг на восточной стороне аэропортовского озёра проведены профилактические работы, инструктажи с раздачей памяток.
Кроме того, для выработки у учащихся навыков безопасного поведения в различных ЧС, сотрудники ДЧС проводят интерактивные уроки для учащихся. Только за зимние месяцы, учащиеся 224 школ города с охватом более 14 тысяч детей прослушали лекции спасателей в режиме онлайн.
ДЧС города Алматы настоятельно рекомендует гражданам не оставлять детей без присмотра, а также ежедневно предупреждать их, что сейчас находиться на льду очень опасно, тем более устраивать игры!
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