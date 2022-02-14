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Наиболее опасные зимой водоемы назвали в Алматы

14 Февраля 2022 14:53
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Наиболее опасные зимой водоемы назвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территории Алматы имеются 10 водоемов, представляющих угрозу в зимний период. Об этом сообщили в ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Алатауском районе – это озеро в мкр. Томирис , пруд в мкр. Карасу, пруд в мкр. Байбесык.

В Жетысуском районе – Первомайские пруды в мкр. Кемел.

В Медеуском районе – безымянный водоем в мкр. Колсай, озеро Юннатское в мкр. Сулусай.

В Турксибском районе – аэропортовское озеро, заводи реки Карасу, озеро Пархач, пруд в мкр. Кайрат.

В пресс-службе ДЧС отметили, что с наступлением холодов некоторые граждане забывают, что тонкий лед бывает очень коварен. Дети, оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, играют на берегу, а иногда и катаются на льдинах водоемов.

Чтобы не допустить гибели и травмирование на водоемах в зимний период, сотрудниками ДЧС, совместно спасателями РОСО, проводится мониторинг и патрулирование водоемов. К спасателям присоединился и патруль Национальной гвардии РК, задействовано более 40 человек.

Во время мониторинга рыбаков не было выявлено. С жителями района, проводящими досуг на восточной стороне аэропортовского озёра проведены профилактические работы, инструктажи с раздачей памяток.

Кроме того, для выработки у учащихся навыков безопасного поведения в различных ЧС, сотрудники ДЧС проводят интерактивные уроки для учащихся. Только за зимние месяцы, учащиеся 224 школ города с охватом более 14 тысяч детей прослушали лекции спасателей в режиме онлайн.

ДЧС города Алматы настоятельно рекомендует гражданам не оставлять детей без присмотра, а также ежедневно предупреждать их, что сейчас находиться на льду очень опасно, тем более устраивать игры!

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#Алматы   #Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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