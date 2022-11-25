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Наибольший урожай зерновых в РК собран в Костанайской области - сельхозуправление

25 Ноября 2022, 20:46
Наибольший урожай зерновых в РК собран в Костанайской области - сельхозуправление

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОМ – В этом году в Костанайской области собран хороший урожай зерновых, где средняя урожайность – 14,2 центнеров с гектара. В управлении сельского хозяйства области отмечают, что общий валовой сбор костанайского хлеба является первым в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря знаниям, накопленному опыту работников аграрной отрасли, упорному труду земледельцев, в текущем году собран весомый урожай зерна в объеме 5,7 млн тонн, общий валовой сбор Костанайского хлеба является первым в стране. В среднем с каждого гектара зерновых собрано по 14,2 центнеров. Под урожай 2023 года заготовлено потребное количество семян в объеме 515 тыс. тонн», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур Бисимбаев.

Существенную роль в этом, уверены в ведомстве, сыграла обеспеченность высококачественными семенами.

В этом году сортообновление по области составило 5 %. Просубсидировано 23,9 тыс. тонн высокопродуктивных семян на 1,7 млрд тенге. Из всего объема высеянных семян 530 тыс. тонн или 98 % – это семена высших репродукций.

Уборку зерновых в этом году завершили в начале октября. Отмечена высокая урожайность зерновых


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