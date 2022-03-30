Наибольшим доверием пользуется Президент - опрос КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди институтов политической власти наибольшим доверием пользуется Президент, ему доверяет 81,4% опрошенных. Такими данными поделилась главный научный сотрудник КИСИ Индира Рыстина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Конституции РК (статья 43) Президент Республики Казахстан не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. Теперь к данным ограничениям будет добавлен пункт «прекратить членство в партии на период своих полномочий». Изучив международный опыт можно понять, что президентам запрещено участвовать в партийной деятельности примерно в 20 национальных конституциях. Все они содержат запрет на руководство партией», - рассказала Индира Рыстина во время обсуждения Послания Президента с участием молодежных организаций, прошедшего в Нур-Султане.

По словам главного научного сотрудника КИСИ, только четыре страны вводят запрет на членство Президента в партии: Эстония, Албания, Беларусь и Турция. Как добавила Индира Рыстина, будет увеличено количество выборных политических институтов. Итого в Казахстане, как она отметила, будет 8 избираемых политических институтов к доверию политическим партиям.

Также она озвучила результаты опроса, проведенного институтом.

«Согласно результатам регионального социологического мониторинга КИСИ, проведенного в феврале 2022 года, среди институтов политической власти наибольшим доверием среди респондентов пользуется Президент, ему доверяет 81,4% опрошенных. Чуть более половины опрошенных выразило доверие Правительству - 53,2% и Парламенту - 50,4%», - проинформировала спикер.

Индира Рыстина заявила, что маслихатам и политическим партиям доверяют менее половины всех участников опроса.

«У маслихатов – 45,5%, а политическим партиям респонденты выразили наименьшее доверие среди всех политических институтов – 47,3%», - поделилась она.

Ранее в ходе обсуждения Послания Президента с участием молодежных организаций, прошедшего в Нур-Султане, сообщалось, что арендное жилье для работающей молодежи продлевают в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до 2025 года.