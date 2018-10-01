Нахожусь под впечатлением от Послания - Азат Перуашев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер партии «Акжол» Азат Перуашев поделился впечатлениями от озвученного 5 октября Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послания Президента всегда актуальные, важные, содержательные. Мы всегда воодушевляемся этими поручениями», - сказал депутат на совместном заседании Президиума ЦС и парламентской фракции ДПК «Ак жол».

Заседание было посвящено обсуждению Послания Главы государства народу Казахстана, в нем приняли участие председатель партии Азат Перуашев, члены Президиума ЦС, депутаты Мажилиса, активисты, представители СМИ.



«Как гражданина, меня не может не радовать поручение, которое Президент озвучил сегодня по повышению заработной платы. Для людей это огромная поддержка. Казахстан может позволить себе такие важные шаги, направленные на помощь массе людей, которые живут благодаря своему труду», - заключил он.



Напомним, в пятницу Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил Послание народу Казахстана. Одной из самых позитивных новостей для населения Казахстана стало поручение Главы государства по повышению размера минимальной заработной платы. Как отметил Президент, уровень МЗП поднимут с 28 тысяч до 42 тысяч тенге, что напрямую увеличит оплату труда 1,3 миллионов работающих во всех отраслях на предприятиях всех форм собственности. На эти цели Глава государства поручил выделять из республиканского бюджета на 2019-2021 годы 96 миллиардов тенге ежегодно. Теперь, когда минимальная заработная плата не будет привязана к прожиточному минимуму, ожидается, что новые размеры минимальной заработной платы станут катализатором роста оплаты труда в целом по экономике страны.