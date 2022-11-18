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Находящиеся в Украине казахстанцы смогут проголосовать в Варшаве

18 Ноября 2022, 12:28
Находящиеся в Украине казахстанцы смогут проголосовать в Варшаве
18 Ноября 2022, 12:28

Находящиеся в Украине казахстанцы смогут проголосовать в Варшаве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В день выборов граждане Казахстана, находящиеся в Украине, смогут проголосовать в Варшаве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день создано 68 избирательных участков в 53 странах при учреждениях внешнеполитического ведомства страны. Все члены комиссий были утверждены. Все избирательные участки готовы к проведению президентских выборов. В связи с ситуацией в Украине граждане Казахстана и сотрудники посольства будут голосовать в Варшаве», - сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Жалгас Адилбаев на заседании Центральной избирательной комиссии РК.

По его словам, ожидается, что на этих участках проголосуют 12 527 граждан Казахстана.

Ранее сообщалось, что голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов, в воскресенье, 20 ноября с 07:00 до 20:00 по местному времени.


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