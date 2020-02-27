+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 378.36 EUR 411.92
RUB 5.76 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Находившегося в межгосударственном розыске преступника задержали в Алматы

27 Февраля 2020 14:00
Поделиться:
Находившегося в межгосударственном розыске преступника задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские задержали серийного вора, находившегося в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме
Вынесен приговор по делу об изнасиловании в Актобе
Убившего человека карагандинца задержали спустя восемь лет Задержан подозреваемый в изнасиловании 19-летней учительницы в Павлодарской области С банковских карт клиентов крал деньги официант столичного ресторана

Подозреваемого Н., 1988 года рождения, изобличили в ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий по расследованию серии краж в мегаполисе.

«На след гражданина Н., находящегося в межгосударственном розыске за имущественные преступления, вышли на днях. Он действовал в одиночку и только в ночное время суток. Объектами его посягательств стали офисы частных организаций. Он проникал в помещения путем отжима пластиковых окон и вскрытия замков дверей. Брал все, что представляет какую-либо ценность: деньги, планшеты, ноутбуки и прочие приборы мелкой техники. Только по нашему району в настоящее время за ним числятся шесть преступных эпизодов», – отметил начальник управления полиции Медеуского района Болат Тотыбаев.

Сотрудники полиции просят жителей Алматы, пострадавших от противоправных деяний указанного человека, обратиться по телефонам: 254-48-00; 254-48-01 и 254-48-02.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив