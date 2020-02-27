Находившегося в межгосударственном розыске преступника задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские задержали серийного вора, находившегося в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Подозреваемого Н., 1988 года рождения, изобличили в ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий по расследованию серии краж в мегаполисе.

«На след гражданина Н., находящегося в межгосударственном розыске за имущественные преступления, вышли на днях. Он действовал в одиночку и только в ночное время суток. Объектами его посягательств стали офисы частных организаций. Он проникал в помещения путем отжима пластиковых окон и вскрытия замков дверей. Брал все, что представляет какую-либо ценность: деньги, планшеты, ноутбуки и прочие приборы мелкой техники. Только по нашему району в настоящее время за ним числятся шесть преступных эпизодов», – отметил начальник управления полиции Медеуского района Болат Тотыбаев.

Сотрудники полиции просят жителей Алматы, пострадавших от противоправных деяний указанного человека, обратиться по телефонам: 254-48-00; 254-48-01 и 254-48-02.

