РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:32, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Находившегося в международном розыске мужчину задержали в Алматинской области

    задержание
    Фото: кадр из видео

    Полицейские Алматинской области задержали 40-летнего мужчину, находящегося в международном розыске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов, 22 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии, сотрудниками УБОП ДП Алматинской области был задержан 40-летний уголовный преступник, находящийся в международном розыске.

    — В отношении задержанного полицейскими Жамбылской области начато производство по признакам уголовного правонарушения. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев, мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории Алматы, где и был задержан, — написал глава ДП на своей странице в Facebook. 

    В настоящее время он водворен в ИВС УП Карасайского района. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Алматинская область Розыск
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!