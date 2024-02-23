Находившегося в международном розыске мужчину задержали в Алматинской области

Полицейские Алматинской области задержали 40-летнего мужчину, находящегося в международном розыске, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов, 22 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии, сотрудниками УБОП ДП Алматинской области был задержан 40-летний уголовный преступник, находящийся в международном розыске.

— В отношении задержанного полицейскими Жамбылской области начато производство по признакам уголовного правонарушения. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев, мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории Алматы, где и был задержан, — написал глава ДП на своей странице в Facebook.

В настоящее время он водворен в ИВС УП Карасайского района. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.