Находили взрывчатку и боеприпасы – кинологи рассказали об особенностях работы со служебными собаками

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – После январских событий в Алматы кинологи и служебные собаки проделали огромную работу, они находили оружие и боеприпасы, спрятанные в людных местах, особенно в центральной части города. Народ им очень благодарен за это. В День благодарности корреспондент МИА «Казинформ» посетил Кинологический центр МВД РК в Алматы и побеседовал с руководителем центра Анель Болгумбаевой.

В этом году исполняется 20 лет Кинологическому центру МВД Казахстана. Центр был создан Правительством Республики Казахстан 27 марта 2002 года. По словам начальника Кинологического центра, подполковника Анель Болгумбаевой, служебных собак обучают в центре на спецкурсах по наркотикам, взрывчатым веществам, боеприпасам, оперативно-розыскным работам, одорологическому отбору при следственных экспериментах, рейдах. Кинологический центр также обучает сотрудников со всех регионов Казахстана, областных управлений полиции, Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, Национальной гвардии, СГБ, Пограничной службы КНБ.

«После январских событий в Алматы наши служебные собаки искали взрывчатку и боеприпасы в зданиях, домах. Слава богу, экстренных случаев не было. Кроме того, наши служебные собаки принимали участие в поиске наркотиков, оружия и боеприпасов и других важных мероприятиях», - рассказала Анель Болгумбаева.

По словам спикера, в настоящее время в стране насчитывается более 500 кинологов. Следует отметить, что в регионах на сегодняшний день собаки-розыскники показывают хорошие результаты в раскрытии краж скота.

«В Алматы мы уделяем большое внимание профилактике правонарушений. В департаменте полиции Алматы имеется отдел кинологической службы. Полицейские кинологи гуляют по улицам со служебными собаками после 20:00. Они патрулируют парк, рощу Баума, парк 28 панфиловцев. Люди относятся к ним с пониманием, потому что там, где есть полицейские кинологи, преступлений меньше», - добавила она.

Как стало известно, срок службы служебных собак составляет 8-10 лет. По истечении этого времени специальная комиссия определит, может ли собака продолжать работать по состоянию здоровья.

«Как только наши служебные собаки достигнут пенсионного возраста, мы с уважением отпускаем их. Его обычно принимает дрессировщик собак, проработавший с ним много лет. У нас запрещена эвтаназия служебных собак. Кроме того, кормление собак, их ветеринарное обслуживание, обеспечение ветеринарными препаратами полностью обеспечиваются государством. Классическими породами служебных собак на службе в правоохранительных органах являются немецкие овчарки и бельгийские овчарки малинуа», - сказала глава Центра кинологии.

Кроме того, Анель Болгумбаева сообщила, что те, кто хочет стать дрессировщиком собак, имеют возможность устроиться на работу.

«Мы приглашаем молодых людей, которые служили в армии и хотят стать кинологами на кинологическую службу по всей стране. Для этого вы можете обратиться в местное отделение полиции. Среднее образование требуется для сержантов, среднее специальное юридическое или ветеринарное образование для инспекторов, высшее юридическое и ветеринарное образование для получения более высокого статуса, чем старший инспектор. Средняя зарплата сержантов составляет около 150-200 тысяч тенге», - заявила Анель Болгумбаева.