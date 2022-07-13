13 Июля 2022 19:28

Нагрудной знак имени Ахмета Байтурсынулы будут ежегодно вручать видным ученым-тюркологам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея казахского просветителя, ученого, поэта, общественного деятеля Ахмета Байтурсынулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На заседании отмечалось, что с начала года проведен ряд значимых научно-исследовательских, просветительских, культурно-массовых мероприятий в рамках проведения юбилея.

Ерлан Карин подчеркнул необходимость проведения на высоком организационном уровне намеченных до конца года международных, республиканских, региональных мероприятий, направленных на популяризацию наследия Ахмета Байтурсынулы.

Так, в Алматы планируется установить памятник учёному. Готовится к изданию полное 12-томное собрание его сочинений. Намечены мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО и в рамках ТЮРКСОЙ. Международная организация ТЮРКСОЙ приняла решение об учреждении нагрудного знака имени Ахмета Байтурсынулы, который ежегодно будет вручаться видным ученым-тюркологам.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр культуры и спорта Даурен Абаев, первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов доложили о проведенной работе и планах на предстоящий период.

На малой родине просветителя в Костанайской области не только организованы научно-реставрационные работы, но и реализуется ряд социальных и инфраструктурных проектов.

Подводя итоги заседания комиссии, Государственный советник Ерлан Карин поручил обеспечить качественное проведение мероприятий, запланированных на предстоящий период в рамках 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы.