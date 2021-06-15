Награждены участники спасения девочки на Чарынском каньоне

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Благодарственными письмами министра по ЧС РК награждены 20 человек, которые принимали участия в спасении 10-летней девочки на Чарынском каньоне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Гид-экскурсовод Чарынского государственного нацпарка Ернар Жунисов первым заметил унесенную селем девочку на берегу реки Чарын. Он и сообщил о находке спасателям.

Пилот-инструктор Еврокоптера-145 АО «КазАвиСпас» Андрей Бухал показал высший класс пилотажа воздушного судна, когда пришлось зависнуть в опасной близости от скального массива, в условиях стремительно меняющихся воздушных потоков, чтобы взять на борт спасателя РОСО со спасенной девочкой. Руководителю водолазно-спасательного отделения ОСО ДЧС Алматинской области Сергею Синякову принадлежит идея закрепить сдвоенную веревку за лыжу вертолета, сбросить страховочный конец, чтобы поднять и перенести по воздуху через реку спасателя с ребенком. Работники скорой помощи оказали медицинскую помощь девочке.

Спасенная 10-летняя девочка после оказания первой доврачебной помощи была транспортирована на вертолете в аэропорт поселка Боралдай.

За успешное выполнение поисково-спасательных работ были награждены гид-экскурсовод Чарынского государственного нацпарка Ернар Жунисов, руководитель водолазно-спасательного отделения ОСО ДЧС Алматинской области Сергей Синяков, пилот-инструктор Еврокоптера-145 АО «КазАвиСпас» Андрей Бухал.

Также благодарственных писем удостоены главный специалист ОЧС Уйгурского района Ринат Аблемитов, спасатели РОСО Мукангали Кабылов, Бейсенгали Дюсебаев, Вячеслав Смолов, Салтанат Назимова, Бекжан Карагушинов, Вячеслав Шегер, Юсуф Жакан, Биржан Байкулов, Максут Сергазин, Любовь Ефремова, работники 16/1 и 16/2 бригад скорой медицинской помощи Уйгурского района Данияр Нусипалиев, Берикбол Мактыбаев, Гульнара Ходжа, Яршат Махамбет, Улан Багдатов.

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В результате случившегося погибли двое , ученица и учитель профильных предметов, и еще шесть человек пострадали.

На месте происшествия разыскивали еще одну ученицу, она была найдена и направлена в больницу.