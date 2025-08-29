Награждение и конкурс батыров: как День Конституции отметили в Акмолинской области

Тысячи кокшетауцев и гостей города собрались на набережной Жаңа жағалау, чтобы принять участие в праздничном мероприятии, посвященном 30-летию Конституции страны.

После торжественного выноса государственного флага Республики Казахстан Гимн страны прозвучал в исполнении хора. Присутствующих с наступающим праздником поздравил глава области Марат Ахметжанов, который отметил, что прошедшие со дня принятия основного закона 30 лет занимают особое место в истории независимого Казахстана. Они были непростыми, но стали решающими в новейшей истории нашей страны.

— Президент неоднократно подчеркивал, что основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надежным гарантом поступательного и устойчивого развития страны. Определяя устои жизни, государства и общества, Конституция ставит во главу угла интересы, права и свободы наших граждан. Именно поэтому целью всех проводимых в Казахстане преобразований является благополучие народа. Так отмечал неоднократно наш Президент. Сегодня страна живет в условиях действия обновленной Конституции, справедливого и нового Казахстана, приоритетом которого является народное волеизъявление. Формируется новая политическое культура, основанная на взаимном уважении и доверии между государством и обществом, — отметил Марат Ахметжанов.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Благодарственных писем акима области были удостоены 20 акмолинцев, внесших особый вклад в развитие региона. Среди них и руководитель детского сада «Алтын Дән» города Косшы Фарида Даримова.

— Прекрасный праздник! Действительно, оценивать труд каждого педагога, каждого сотрудника — это большая честь! Эмоции зашкаливают! Я благодарна, что и я стала причастна к этому большому празднику — 30-летию Конституции страны. В этот день хочу пожелать нашему народу Казахстана процветания, развития, здоровья, но самое главное — благополучия нашей стране, — поделилась педагог.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Праздник завершился концертом и зрелищным конкурсом «Толағай», воспевающим силу и смелый дух казахского народа. По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, соревнование было организовано в рамках популяризации героического образа великой степи и казахских этноигр.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

За звание сильнейшего боролись девять специально отобранных спортсменов региона. Участников ждали пять уникальных испытаний: метание 10-килограммового набивного мяча правой или левой рукой на дальность, подъём мешка весом 50 кг наибольшее количество раз за одну минуту, перенос камня весом 100 кг на расстояние за одну минуту, приседания с бревном весом 100 кг на плечах в течение одной минуты, перетаскивание телеги с грузом 200 кг на расстояние за одну минуту.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Идейным вдохновителем конкурса стал Тимур Спатаев, который внес значительный вклад в развитие и популяризацию национальных этноигр.

— Конкурс «Толағай» — это не просто спортивное многоборье, а яркий праздник силы и выносливости, призванный вдохновлять молодежь на здоровый образ жизни. Впервые проект был реализован в 2022 году в городе Жаркент Жетысуской области и с тех пор завоевал популярность по всей стране, — поделились организаторы.

Тимур Спатаев — известный казахстанский атлет, мастер спорта международного класса РК, 5-кратный рекордсмен Казахстана и рекордсмен мира, многократный обладатель Кубка Азии по армрестлингу 2009–2022 года, многократный чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата мира по армрестлингу 2023 года. Он также основатель силового национального спорта Толағай — алыптар сайысы. Т. Спатаев награжден государственной медалью «Ерен еңбегі үшін», почетной грамотой «Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы», медалью «Халық алғысы», орденом «Намыс», посвященном 105-летию Бауыржана Момышұлы.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

В прошедших соревнованиях третьего места удостоились спортсмены из района Биржан сал Максат Истаев и из Аршалынского района Рустам Зынданұлы. Вторым стал Роман Гавазнюк из Жаркаинского района. Обладателем первого места стал Бекбол Нұрланұлы из Аршалынского района.

