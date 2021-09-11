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    19:20, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Награжден посмертно погибший при тушении степного пожара Искандир Бейбарыс

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Искандир Бейбарыс, погибший при тушении степного пожара в Улытауском районе Карагандинской области, награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» посмертно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

    Награду семье погибшего вручил исполняющий обязанности начальника Управления по ЧС г.Жезказган Дидар Куйкабаев в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан.

    «Наш земляк проявил огромное мужество. Мне поручено вручить эту почетную награду его родным и близким. От имени всех сотрудников Департамента по ЧС области выражаю вам глубокие соболезнования» - сказал Д.Куйкабаев, вручив медаль отцу погибшего.

    Напомним, 2 июля 2021 года 22-летний Бейбарыс на отцовском УАЗ-е отправился помочь односельчанам в тушении пожара. Через два дня обгоревшее тело молодого человека было обнаружено местными жителями.

    Бейбарыс был выпускником областной специализированной школы-интернат для одаренных в спорте детей им. А. Молдагуловой и Карагандинского высшего политехнического колледжа. Собирался в будущем работать по специальности – спасателем.

    Кроме того, за активное участие в тушении природных пожаров Благодарственным письмом начальника ДЧС Карагандинской области отмечены братья Кенишбаевы. Мухит, Бауыржан, Кошербай, Елжан неоднократно участвовали в тушении степных пожаров в Улытауском районе.

    «Мы не являемся профессиональными пожарными, но нам часто приходиться бороться с огнем. Если мы узнаем, что где-то рядом горит степь, то, не сидим, сложа руки, и не ждем приглашений», - говорят братья.


    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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