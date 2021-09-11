Награжден посмертно погибший при тушении степного пожара Искандир Бейбарыс

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Искандир Бейбарыс, погибший при тушении степного пожара в Улытауском районе Карагандинской области, награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» посмертно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

Награду семье погибшего вручил исполняющий обязанности начальника Управления по ЧС г.Жезказган Дидар Куйкабаев в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан.

«Наш земляк проявил огромное мужество. Мне поручено вручить эту почетную награду его родным и близким. От имени всех сотрудников Департамента по ЧС области выражаю вам глубокие соболезнования» - сказал Д.Куйкабаев, вручив медаль отцу погибшего.

Напомним, 2 июля 2021 года 22-летний Бейбарыс на отцовском УАЗ-е отправился помочь односельчанам в тушении пожара. Через два дня обгоревшее тело молодого человека было обнаружено местными жителями.

Бейбарыс был выпускником областной специализированной школы-интернат для одаренных в спорте детей им. А. Молдагуловой и Карагандинского высшего политехнического колледжа. Собирался в будущем работать по специальности – спасателем.

Кроме того, за активное участие в тушении природных пожаров Благодарственным письмом начальника ДЧС Карагандинской области отмечены братья Кенишбаевы. Мухит, Бауыржан, Кошербай, Елжан неоднократно участвовали в тушении степных пожаров в Улытауском районе.

«Мы не являемся профессиональными пожарными, но нам часто приходиться бороться с огнем. Если мы узнаем, что где-то рядом горит степь, то, не сидим, сложа руки, и не ждем приглашений», - говорят братья.