Награды и звания получили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области прошло торжественное собрание, посвященное Дню независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в ходе мероприятия награды и звания получили 85 полицейских





Заместитель акима области Руслан Алишев вручил награды акима области Кумара Аксакалова отличившимся по службе сотрудникам правопорядка. Почетную грамоту получил начальник отдела криминальной полиции города Петропавловска Руслан Сыздыков. За годы своей службы он раскрыл тысячи преступлений.





7 офицеров и сержантов получили погоны со своими досрочными и очередными званиями.

Заместитель начальника отдела полиции Тайыншинского района Даурен Ибраев получил звание подполковника полиции досрочно.









«Лучшая награда – доверие руководства. Чтобы заслужить такую высокую оценку, конечно же, нужны усилия всего коллектива. Я благодарен своим коллегам за результаты работы, поддержку. Поздравляю всех с праздником, желаю мира и стабильности», - сказал Д.Ибраев.

Начальник департамента полиции Марат Тулебаев уверен, что североказахстанские полицейские будут и впредь с честью выполнять свой служебный долг по охране правопорядка, обеспечению общественной безопасности.













«В настоящее время в наших рядах служит немало сотрудников, заслуживших государственные награды. За последние три года Указом Президента Республики Казахстан 7 наших сотрудников награждены за мужество медалью «Ерлiгi үшiн», - отметил М.Тулебаев.

В этот же день клятву на верность своему служебному долгу принесли молодые специалисты, впервые поступившие на государственную службу.























