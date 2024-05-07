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    12:20, 07 Май 2024 | GMT +6

    Награда нашла героя спустя 31 год: в МВД отметили героизм погибшего сотрудника

    Награда нашла героя спустя 31 год
    Фото: Polisia.kz

    В честь Дня защитника Отечества и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в МВД прошло торжественное мероприятие, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Polisia.kz.

    — Весьма символично, что два этих праздника идут друг за другом. Молодые стражи, следуя традициям старших поколений, с честью и достоинством стоят на охране безопасности нашей Родины. Это праздники мужества, отваги, самоотверженности! — отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

    В этот знаменательный день удостоились наград отличившиеся безупречной службой полицейские и гвардейцы, а также ряд ветеранов. Среди них был и ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов. Он награжден орденом «Құрмет». В этом году аксакал отмечает свой 100-летний юбилей.

    ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов
    Фото: Polisia.kz

    За годы независимости при исполнении служебного долга погибло более 800 сотрудников органов внутренних дел. Один из них — старший инспектор управления внутренних дел Ленинского района Северо-Казахстанской области Анатолий Добрынин. Он погиб в 1993 году, отражая вооруженное нападение на здание полиции. Вместе со своим напарником Сериком Оразалиным он предотвратил захват табельного оружия.

    Награда нашла героя спустя 31 год
    Фото: Polisia.kz

    — Действия двух офицеров были высоко оценены. Государственные награды нашли своих героев спустя 31 год. Мы продолжим эту работу. Изучим архивы. Будем прославлять имена героев, которые остались в тени, — сказал Ержан Саденов.

    Посмертную награду Анатолия — медаль «Ерлігі үшін» -  получил его брат Юрий Добрынин.




    Теги:
    МВД РК 7 мая День защитника Отечества Полиция Награда Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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