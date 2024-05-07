Награда нашла героя спустя 31 год: в МВД отметили героизм погибшего сотрудника

В честь Дня защитника Отечества и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в МВД прошло торжественное мероприятие, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Polisia.kz.

— Весьма символично, что два этих праздника идут друг за другом. Молодые стражи, следуя традициям старших поколений, с честью и достоинством стоят на охране безопасности нашей Родины. Это праздники мужества, отваги, самоотверженности! — отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

В этот знаменательный день удостоились наград отличившиеся безупречной службой полицейские и гвардейцы, а также ряд ветеранов. Среди них был и ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов. Он награжден орденом «Құрмет». В этом году аксакал отмечает свой 100-летний юбилей.

Фото: Polisia.kz

За годы независимости при исполнении служебного долга погибло более 800 сотрудников органов внутренних дел. Один из них — старший инспектор управления внутренних дел Ленинского района Северо-Казахстанской области Анатолий Добрынин. Он погиб в 1993 году, отражая вооруженное нападение на здание полиции. Вместе со своим напарником Сериком Оразалиным он предотвратил захват табельного оружия.

Фото: Polisia.kz

— Действия двух офицеров были высоко оценены. Государственные награды нашли своих героев спустя 31 год. Мы продолжим эту работу. Изучим архивы. Будем прославлять имена героев, которые остались в тени, — сказал Ержан Саденов.

Посмертную награду Анатолия — медаль «Ерлігі үшін» - получил его брат Юрий Добрынин.







