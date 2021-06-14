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Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Июня 2021, 01:22
Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, положив конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Нетаньяху управлял Израилем рекордные пять сроков. Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. Его кабинет сформирован в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

Перед началом голосования Беннет обратился к кнессету с речью. Прежде всего он поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.

В новый альянс входят партии, которые имеют большие идеологические разногласия. Коалиция представляет собой беспрецедентно разные партии, от правых («Ямина», «Тиква Хадаша» и «русская» партия «Наш дом Израиль») до центристских («Еш Атид» и «Кахоль-лаван»), до левых (Лейбористская партия и «Мерец»), в дополнение к консервативной исламистской партии «Объединенный арабский список» (РААМ). Также ожидается, что в кабинете будет рекордное количество женщин среди министров - восемь. Хотя у партий мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.

Альянс возник спустя две недели после 11-дневной войны между Израилем и ХАМАС, исламистской группировкой, которая правит палестинским анклавом в секторе Газа, и после межобщинных столкновений в израильских городах со значительным арабским населением.

Лидеры партий пообещали попытаться работать на основе консенсуса, чтобы устранить разногласия в израильском обществе, при этом следуя собственным идеологиям. В основном они планируют не делать радикальных шагов по международным вопросам и сосредоточиться на внутренних реформах.

Беннет заявил, что его правительство сосредоточится на областях, в которых возможно согласие, таких как экономические вопросы или пандемия коронавируса, избегая при этом более спорных вопросов.

В новом кабинете будет 28 министров и шесть заместителей министров, что сделает его третьим по величине в истории Израиля, уступив только уходящему правительству (35 министров кабинета) и правительству Нетаньяху 2009-2013 годов (30 министров).

В израильской избирательной системе пропорционального представительства одной партии трудно получить достаточно мест, чтобы сформировать все правительство самостоятельно. Правительство должно опираться на большинство в Кнессете, то есть иметь там минимум 61 голос из 120. Результаты последних выборов допускали различные конфигурации потенциального большинства.

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