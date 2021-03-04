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    21:27, 03 Март 2021 | GMT +6

    Наезд пьяного водителя на детей: Президент взял на контроль расследование инцидента в Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент взял на контроль расследование инцидента в Алматинской области, где пьяный водитель наехал на четырех маленьких девочек. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Президент взял на контроль расследование инцидента в Алматинской области, где пьяный водитель наехал на четырех маленьких девочек. Две из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Главой государства дано поручение провести всесторонне расследование данного происшествия для привлечения к ответственности водителя в соответствии с законом. Пострадавшим девочкам и их родителям будет оказана помощь», - написал пресс-секретарь Президента РК.

    Напомним, 2 марта в 18:40 водитель автомашины «Уаз» 54-летний житель села Корам Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоявших на обочине. О состоянии школьниц, сбитых пьяным водителем в Алматинской области, проинформировали в управлении здравоохранения области.


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