Наезд пьяного водителя на детей: Президент взял на контроль расследование инцидента в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент взял на контроль расследование инцидента в Алматинской области, где пьяный водитель наехал на четырех маленьких девочек. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Президент взял на контроль расследование инцидента в Алматинской области, где пьяный водитель наехал на четырех маленьких девочек. Две из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Главой государства дано поручение провести всесторонне расследование данного происшествия для привлечения к ответственности водителя в соответствии с законом. Пострадавшим девочкам и их родителям будет оказана помощь», - написал пресс-секретарь Президента РК.

Напомним, 2 марта в 18:40 водитель автомашины «Уаз» 54-летний житель села Корам Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоявших на обочине. О состоянии школьниц, сбитых пьяным водителем в Алматинской области, проинформировали в управлении здравоохранения области.