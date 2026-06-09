Наезд на пешеходов в Алматы: врачи оценили состояние пострадавших

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Медеуском районе, передает агентство Kazinform.

В центральную городскую клиническую больницу были доставлены шестеро пострадавших.

По данным ведомства, после проведения клинических и инструментальных обследований у четырех пациентов диагностированы переломы верхних и нижних конечностей, у двоих — ушибы и травмы мягких тканей. Один пациент госпитализирован для проведения оперативного лечения.

Остальным пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра и обследования они направлены на амбулаторное лечение по месту прикрепления.

Напомним, утром 9 июня водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице Зенкова, совершил наезд на пятерых пешеходов. После этого автомобиль столкнулся с припаркованным Toyota, который по инерции задел еще один стоящий Subaru. Обстоятельства происшествия выясняются.