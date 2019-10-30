Наезд на мужчин в Алматы: одному из подозреваемых продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Одному из подозреваемых в намеренном наезде на мужчин в Алматы продлили санкцию еще на один месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении Жандоса Аликеева продлена санкция до 26 ноября. Ему на 3-й месяц продлили санкцию», - сообщили в городском суде.

Отметим, что ранее следственный суд выдал ему санкцию в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с 26 августа по 26 октября.

Ранее о задержании Жандоса Аликеева, 1995 года рождения, сообщили в департаменте полиции города. В момент совершения преступления, он был за рулем белой «Toyota Camry». Ему вменяют покушение на убийство (часть 3 статьи 24, пункты 1, 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК).

Его младший брат Динмухамед Аликеев, 1999 года рождения, который также является подозреваемым, все еще находится под арестом. В момент совершения преступления он управлял автомашиной марки «Toyota Avensis

«По Д. Аликееву санкция до 16 ноября», - добавили в суде.

Добавим, что его задержали 16 сентября. Он скрывался от органов правосудия в пригороде Алматы и на территории Алматинской области Он был арестован также на 2 месяца с 16 сентября по 16 ноября.

Напомним, 26 августа 2019 года около 5 часов утра на улице Гагарина в Бостандыкском районе Алматы водитель легковушки намеренно наехал на троих мужчин.

По информации полиции, инциденту предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, которые отдыхали в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству.

Позже стало известно, что совершившими намеренный наезд на мужчин водители оказались родными братьями.

Кроме того, стало известно, что госномер авто когда-то фигурировал в деле о водителе в состоянии наркоопьянения.