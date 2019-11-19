Наезд на людей в Алматы: арест продлили второму подозреваемому

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Второму подозреваемому в намеренном наезде на людей в Алматы продлили санкцию еще на один месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении Динмухамеда Аликеева продлена санкция до 16 декабря, то есть на 3-й месяц продлили», - сообщили в городском суде.

Ранее следственный суд выдал ему санкцию в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с 16 сентября по 16 ноября. Сообщается, что в момент совершения преступления, он управлял автомашиной марки «Toyota Avensis». Ему 20 лет.

Динмухамеда Аликеева задержали 16 сентября. Он скрывался от органов правосудия в пригороде Алматы, на территории Алматинской области.

Добавим, что в отношении второго подозреваемого в этом деле Жандоса Аликеева, 1995 года рождения, который является старшим братом Динмухамеда, также недавно продлили санкцию.

В момент совершения преступления, он был за рулем белой «Toyota Camry». Ему вменяют покушение на убийство (часть 3 статьи 24, пункты 1, 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК).

Напомним, 26 августа 2019 года около 5 часов утра на улице Гагарина в Бостандыкском районе Алматы водители легковушек намеренно наехали на несколько мужчин.

По информации полиции, инциденту предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, которые отдыхали в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству.

Совершившие намеренный наезд на мужчин водители оказались родными братьями.

Кроме того, стало известно, что госномер одного из авто когда-то фигурировал в деле о водителе в состоянии наркоопьянения.