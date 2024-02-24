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    20:36, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Наезд на двух детей в Алматы попал на видео

    ДТП
    Фото: кадр из видео

    В Алатауском районе Алматы водитель авто сбил двух перебегающих дорогу детей. В соцсетях появилось видео, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Камера регистратора зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия. Судя по кадрам, двое школьников в вечернее время пытались перебежать дорогу. 

    В департаменте полиции города уточнили, что данное ДТП произошло 22 февраля в Алатауском районе в микрорайоне Айгерим.

    — Под колеса автомобиля попали двое несовершеннолетних детей. Им была оказана медицинская помощь. Факт дорожно-транспортного происшествия принят в производство сотрудниками управления полиции Алатауского района, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Теги:
    ДТП Дети Видео Алматы Происшествия школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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