Наезд на двух детей в Алматы попал на видео

В Алатауском районе Алматы водитель авто сбил двух перебегающих дорогу детей. В соцсетях появилось видео, передает корреспондент агентства Kazinform.

Камера регистратора зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия. Судя по кадрам, двое школьников в вечернее время пытались перебежать дорогу.

В департаменте полиции города уточнили, что данное ДТП произошло 22 февраля в Алатауском районе в микрорайоне Айгерим.