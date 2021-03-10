АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наезд автобуса на девушку попал на видео в Алматы. В департаменте полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео наезда автобуса на пешехода появилось в сети. На кадрах видно, как девушка, стоящая у обочины, резко выбежала на дорогу перед движущимся автобусом у знака пешеходного перехода.

В пресс-службе департамента полиции уточнили, что ДТП произошло 9 марта около 08:30 часов.

«Водитель гражданин Л. маршрутного автобуса марки «Лиаз», следуя по улице Жангильдина в северном направлении на углу с улицей Пестковского допустил наезд на пешехода гражданку Х., 2003 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги в западном направлении по нерегулированному пешеходному переходу», - отметили в департаменте.

В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями доставлена в областную больницу. Данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Жетысуского района по территориальности.