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    11:53, 10 Март 2021 | GMT +6

    Наезд автобуса на девушку попал на видео в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наезд автобуса на девушку попал на видео в Алматы. В департаменте полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео наезда автобуса на пешехода появилось в сети. На кадрах видно, как девушка, стоящая у обочины, резко выбежала на дорогу перед движущимся автобусом у знака пешеходного перехода.

    В пресс-службе департамента полиции уточнили, что ДТП произошло 9 марта около 08:30 часов.

    «Водитель гражданин Л. маршрутного автобуса марки «Лиаз», следуя по улице Жангильдина в северном направлении на углу с улицей Пестковского допустил наезд на пешехода гражданку Х., 2003 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги в западном направлении по нерегулированному пешеходному переходу», - отметили в департаменте.

    В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями доставлена в областную больницу. Данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Жетысуского района по территориальности.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Общество Алматы Правоохранительные органы
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