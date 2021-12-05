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Надземный переход возводят к мечети в Семее

5 Декабря 2021 05:41
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Надземный переход возводят к мечети в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее завершаются работы по строительству надземного пешеходного перехода к новой мечети имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.

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Аким города Бакытжан Байахметов считает, что надземный переход отлично вписывается в архитектурный облик мечети. Работы начались 6-го сентября текущего года.

Проектировщик проекта ТОО «Семей-ОтделСтрой», подрядчик ТОО «AGM Service». Длина моста составляет 48 метров, ширина − 2,5 метра, высота − 5,3 метра.

«Но самое главное, конечно, это безопасность людей. Прихожанам мечети переходить оживленную улицу, где всегда много машин, теперь будет гораздо легче. Надземный пешеходный переход разгрузит участок дороги, увеличив пропускную способность автомобилей, обеспечит безопасный переход для пешеходов, в том числе и для учащихся школы. Также, улучшится эстетический вид города, обеспечит благоприятную среду для горожан», — рассказал аким Б. Байахметов.

Напомним, торжественное открытие новой мечети имени Абая Семее состоялось в день весеннего равноденствия.

Ее строительство началось еще в 2008 году. Возводить здание начали турецкие инвесторы, которые из-за финансовых трудностей отказались продолжать работу над проектом, его стоимость тогда составляла четыре миллиона долларов.

В 2010 году завершить проект решила корпорация «Казахмыс», выделившая 100 миллионов тенге. Но и корпорация не довела дело до конца. И долгие восемь лет семейчане задавались вопросом, будет ли достроена мечеть. Причем сам проект неоднократно менялся.

В 2018 году завершить строительство взялся предприниматель Дулат Тастекеев. На его собственные средства строительство возобновилось, и долгожданное открытие крупнейшего религиозного объекта состоялось 22 марта.



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#Восточно-Казахстанская область   #Религия   #Строительство   #Общество  
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