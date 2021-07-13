Надувной матрас с отдыхающими унесло ветром на Капшагайском водохранилище

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Несколько человек унесло ветром в озеро Балхаш и Капшагайское водохранилище. Об этом сообщили в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС отметили, что спасатели Алматинской области ежедневно патрулируют побережья водоемов, чтобы в случае необходимости прийти на помощь.

«Так, 12 июля, в ходе патрулирования городского пляжа Капшагайского водохранилища спасателями Оперативно-спасательного отряда Капшагайского региона спасены три человека, которых унесло от берега на надувном матрасе. Трое мужчин, 1998 года рождения, находились в воде на одном матрасе, без средств индивидуальной безопасности - спасательных жилетов», - сообщили в ДЧС.

Похожий случай произошел 10 июля на озере Балхаш. Мужчину из-за поднявшегося сильного ветра унесло на надувной лодке на 10 километров от берега, для его спасения спасателям понадобилось несколько часов.

В ведомстве пояснили, что при усилении ветра надувные баллоны и матрасы как правило уносит на середину озера.

«ДЧС Алматинской области просит граждан ознакамливаться с рассылаемыми штормовыми предупреждениями и не использовать надувные матрасы и лодки в ветреную погоду. Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть. Помните: находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности и безопасности ваших детей. Будьте готовы оказать помощь попавшим в беду. Берегите себя и своих близких», - добавили в ДЧС Алматинской области.