Надо соответствовать времени – Елбасы на заседании Совета АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, предает корреспондент МИА «Казинформ».

«За четверть века Ассамблея эволюционировала из результативного консультативно-совещательного органа в общенародный институт со своими парламентскими представителями. Она воплотила в себе все лучшие характеристики универсальной структуры гражданского общества, внесла важный вклад в то, что дружба, мир, спокойствие и доверие стали неотъемлемой частью общественной жизни Казахстана. Именно это было стартовым условием для развития нашей независимости и становления нации», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании.

По словам Елбасы, данный успех достигнут благодаря всем гражданам нашей страны.

«Мы приняли законы, согласно которым любые действия, нарушающие межэтническое, межконфессиональное согласие, являются неконституционными. Этим самым мы защищаем права всех граждан. Политика Казахстана в этой сфере отвечает всем принятым международным стандартам. Такие организации, как ООН, ОБСЕ неизменно дают высокие оценки нашей модели межэтнических отношений и усилиям по укреплению единства нации и ставят нашу работу в пример другим. Мы начали программу модернизации общественного сознания под названием «Рухани жангыру», - напомнил Первый Президент страны.

«Ее цель – изменение сознания, образа мысли, жизни нашего народа в условиях новой реальности. Это надо глубоко понимать, все мы – старшее поколение, среднее поколение, жили в условиях советской власти, в одной идеологии, с другими психологическими посылами и направлениями. Теперь жизнь совершенно изменилась, влилось в общество новое поколение, рожденное в годы независимости. Поэтому надо посмотреть на все это и быть соответствующими времени. В этом и заключается изменение сознания, образа мысли и понимания задач будущего», - заключил Н. Назарбаев.