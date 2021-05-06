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    20:47, 05 Май 2021 | GMT +6

    Надо слушать специалистов - аким Алматы обратился к жителям

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о важности вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией и призвал горожан привиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города в прямом эфире программы Akimat Live на ТК «Алматы» отметил, что с первых дней вакцинации алматинцы показали свою активность.

    «В праздничные дни мы наблюдаем, что у нас резко упало количество граждан, которые прививаются. До праздников у нас было до 12-13 тысяч людей на начальном этапе, сейчас за счет разъяснительной работы привлекаем граждан, понятно, что это добровольно, но в то же время, мы должны понять, что другого пути выйти из пандемии, кроме как поставить вакцины и получить полностью иммунизацию нашего города, нет. Поэтому не надо верить всяким слухам, роликам, фейкам, которые придумывают антиваксеры. Они каждый день что-то выбрасывают в сеть. Надо слушать специалистов. Если родные, близкие, друзья, коллеги привились, то надо смотреть на них. Ничего страшного не случилось, возможно у кого-то были какие-то побочные эффекты: температура или еще что-то на один день, а в остальном все очень себя хорошо чувствуют. На сегодня мы не имеем никакой информации о том, что после этого кто-то оказался в тяжелой ситуации», - добавил он.

    По его словам, на сегодня в городе имеется три вакцины.

    «Кроме «Спутника V», мы сегодня прививаем казахстанской вакциной QazVac - мы получили три тысячи доз. Мы практически закрыли по первому компоненту все три тысяч и получили китайскую вакцину (Hayat-Vax - прим.автора) в объеме 15 тысяч доз. Уже со вчерашнего дня тоже пошла вакцинация», - сказал аким.

    Массовая вакцинация населения стартовала в Алматы 2 апреля.

    На сегодняшний день функционирует 211 пунктов, в которых задействованы 402 прививочные бригады медиков в количестве 1 809 сотрудников, 40 выездных мобильных бригад. Всего для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

    За прошедшие сутки вакцину от КВИ получили 6 037 человек. Всего за период с 1 февраля по 4 мая текущего года прививки получили 232 295 человек. В том числе с 25 апреля 2 723 человека - QazVaс. Второй компонент «Спутник V» получили 87 214 человек. Также началась вакцинация препаратом Hayat-Vax.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Алматы
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