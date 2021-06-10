Надо разобраться с судебной практикой запрета заниматься определенным видом деятельности - эксперт

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова выразила поддержку инициативе Главы государства в области прав человека, передает корреспондент МИА « Казинформ».

«Я поддерживаю инициативу Президента Республики Казахстан о последовательном принятии законодательных и практических мер в области прав человека с учетом национальных интересов.

Мы должны четко понимать, что речь идет не только о новых инициативах, но и о необходимости перезагрузки действующего законодательства и практики», - сказала Жемис Турмагамбетова в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Эксперт отметила, что нужен постоянный мониторинг эффективности существующего механизма. И этот процесс должен проходить в конструктивном партнерстве государственных органов с гражданским обществом, национальными и международными экспертами и учеными.

«Нужно, чтобы все предложения проходили всестороннее обсуждение. При этом важно, чтобы обозначенная концепция «Слышащего государства» работала на местах.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев с первых дней своего избрания заявил о том, что права человека составляют приоритетное направление в его политике.

Важно, чтобы действующие законодательные механизмы и практика были однородны и эффективны. Это касается не только деятельности исполнительных органов, но и судебной практики.

Для этого нужно обеспечивать открытый диалог обсуждения в самом начале формирования предложений. Это касается не только выработки государственной политики в части поддержки и расширения возможностей женщин, лиц с инвалидностью, но и обеспечения реальных механизмов защиты прав человека в соответствии с конституционными гарантиями», - добавила Жемис Турмагамбетова.

Эксперт считает положительным то, что Правительство примет развернутый план первоочередных мер, которые должны быть приняты до конца текущего года.

«Очень важно, чтобы выработанные меры учитывали предложения, которые давно поднимают представители гражданского общества.

К примеру, считаю, что один из важных вопросов, на которые Правительство должно обратить внимание – это:

Надо срочно разобраться с судебной практикой запрета заниматься определенным видом деятельности.

Это вопрос я обсуждала с Уполномоченным по правам человека. Предлагаю такой подход в работе Правительства сохранять ежегодно, а именно ежегодно обозначать приоритеты на ближайшую перспективу, которые реально выполнимы в течение года. Это позволит не откладывать в долгий ящик обязательства в области прав человека, которые Казахстан обозначил на высоком уровне.

Нужно также, чтобы Правительство обеспечило устойчивость всех принятых решений через принятие законодательных мер и улучшения практики», - резюмировала она.