Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Надо переходить на современные знания - сенатор о подготовке кадров в сельском хозяйстве

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Марта 2022, 18:56
Надо переходить на современные знания - сенатор о подготовке кадров в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Ахылбек Куришбаев отметил важность подготовки современных специалистов в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из главных вопросов в сфере агропромышленного комплекса Казахстана, как подчеркнул сенатор, является подготовка кадров.

«У нас особых изменений не будет в отрасли, пока мы не начнем готовить новые кадры, владеющие современными методами исследования, в первую очередь по цифровизации. Сегодня мы готовим агрономов, ветеринаров, зоотехников по старой системе. Я был во многих развитых странах, видел, как готовятся (кадры - прим. ред.) Допустим по специальности «агрономия» изучаются другие предметы: биостатистика, биоматематика. Такие предметы не изучают наши студенты. Мы сегодня ставим задачу перед аграрными университетами - переходить на современные знания», - рассказал Ахылбек Куришбаев в рамках круглого стола, прошедшего в Сенате.

Ранее депутат назвал ряд проблем, существующих в агропромышленном комплексе страны и пояснил, что даст цифровизация отрасли.


Образование   Сенат   Сельское хозяйство   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане